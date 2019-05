© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la prima volta negli ultimi nove anni, il titolo di Bundesliga si deciderà all'ultima giornata e il giocatore del Borussia Dortmund Mario Goetze ha detto: "Inutile dire che è una situazione speciale. Per noi è importante isolarci da tutto per la partita contro il Gladbach. Per noi, è una gara lontano da casa, cruciale, che vogliamo, e dobbiamo, vincere. È come una finale ed è così che dobbiamo affrontare questo match. Certo, alcuni dei punti che non abbiamo raccolto sono più frustranti ora. Ma è così, fa parte del gioco, ma niente conta più. Ora abbiamo ancora una partita, ci sono tre punti in palio e li vogliamo tutti".