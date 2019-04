© foto di Insidefoto/Image Sport

Thorgan Hazard (26) ha un contratto fino al 2020 col Borussia Mönchengladbach, ma in estate è pronto a cambiare club. Kicker fa sapere che l'esterno offensivo belga è nel mirino del Borussia Dortmund, pronto a finalizzare l'affare per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'ex Chelsea e Zulte Waregem, dunque, dovrebbe continuare la sua esperienza in Bundesliga.