Bor. Dortmund, Reus: "Nel secondo tempo avevamo più fiducia"

Dopo la grande vittoria conquistata contro il Bayern Monaco, il capitano del Borussia Marco Reus ha detto: "Non abbiamo trovato un modo per entrare nel primo tempo, non avevamo molta fiducia, il Bayern aveva molto possesso e ha pressato bene. E' andata male specialmente nella prima mezz'ora, raramente abbiamo pressato come avevamo programmato, l'abbiamo fatto nel secondo tempo, abbiamo attaccato ed eravamo più fiduciosi nelle nostre mosse, ci siamo guadagnati la nostra ricompensa e divertimento".