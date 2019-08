© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria della Supercoppa Tedesca contro il Bayern Monaco, il giocatore del Borussia Dortmund Marco Reus ha detto: "È stato un buon inizio. La partita non è il punto di riferimento giusto per la stagione perché entrambe le squadre sono ancora in pre-season. Ma è stata una partita guardabile con occasioni da entrambe le parti. Anche il Bayern ha avuto grandi occasioni e avrebbe dovuto segnare almeno un goal. Ma oggi siamo stati solo più concreti, quindi meritavamo di vincere".