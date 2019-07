Bor. Dortmund, Schürrle deve essere ceduto. Futuro tra Cina e Russia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andre Schurrle è rientrato in forza nella rosa del Borussia Dortmund dopo la stagione - non indimenticabile, a dir la verità - trascorsa in prestito al Fulham, che ha finito però con il retrocedere dalla Premier League. Nonostante abbia 28 anni, l'attaccante tedesco non sembra essere lo stesso di qualche stagione fa e non rientra nei piani futuri del club giallo-nero. Con uno stipendio peraltro piuttosto ingombrante (7 milioni l'anno) la cessione sembra inevitabile: secondo la Bild questa potrebbe avvenire in direzione Cina o Russia, dove il Lokomotiv Mosca sembra aver manifestato un certo interesse.