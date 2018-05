Bor. Dortmund, Weidenfeller si ritira e chiude in curva con i tifosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima gara della carriera quella contro l'Hoffenheim per Roman Weidenfeller che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Dopo 16 anni di fedeltà al Borussia Dortmund e 452 presenze, il portiere ha concluso la sua carriera calcistica e lo ha fatto nel migliore dei modi, in curva tra i tifosi che lo hanno sempre supportato in questi anni di amore.