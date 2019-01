Bor. Dortmund, Weigl: "Volevo il PSG, ma ora penso a vincere qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Julian Weigl non si muoverà da Dortmund. Il centrocampista tedesco, obiettivo di mercato del PSG del suo ex allenatore Tuchel, ha dichiarato alla Bild: "Quando il PSG ha manifestato l'interesse nei miei confronti, ho preso in considerazione l'idea di trasferirmi nella seconda parte di stagione. Vorrei migliorare e non è un segreto che mi piaccia lavorare con Tuchel. Ho parlato di questo con i dirigenti, ma ho dovuto accettare l'idea che non volessero lasciarmi andare. Il mio obiettivo è quello di far bene qui e mi sento meglio rispetto ai primi mesi".