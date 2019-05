© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Borussia Dortmund si giocherà il titolo all'ultima giornata col Bayern Monaco e Axel Witsel ha ammesso che questa Bundesliga è pazza: "Un giorno sei triste perché hai commesso degli errori, il giorno dopo sei felice perché possiamo ancora essere campioni. Quindi sì, la Bundesliga è pazza. Ora dobbiamo riposare perché siamo stanchi e poi dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo nell'ultima partita. Per noi non sarà facile contro il Gladbach, ma lo stesso vale per il Bayern contro il Francoforte perché sono in lotta per la Champions League. Devono vincere nell'ultima partita. Ogni partita è difficile".