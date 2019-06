© foto di Insidefoto/Image Sport

Nell'estate del 2015 il Borussia M'Gladbach acquistò Nico Elvedi dallo Zurigo per quattro milioni di euro e ora la squadra tedesca potrebbe guadagnare una cifra decisamente diversa per una sua eventuale cessione. Secondo quanto riporta la BILD infatti il Manchester City è molto interessato al giocatore e sarebbe pronto a presentare un'offerta da 35 milioni di euro per acquistarlo.