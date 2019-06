Bor. Mönchengladbach, Bensebaini e Bernardo obiettivi per la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Mönchengladbach cerca rinforzi per la difesa, in particolare nel ruolo di terzino destro. Secondo le informazioni riportate da Kicker, il club tedesco avrebbe messo nel mirino Ramy Bensebaini del Rennes, in scadenza di contratto nel 2020, e Bernardo, ex del Lipsia attualmente in forza al Brighton.