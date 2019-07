© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Max Eberl, direttore sportivo del 'Gladbach, ha parlato ai microfoni di Sky Germania delle trattative con Guingamp e Nizza rispettivamente per l'attaccante Marcus Thuram e il difensore centrale Malang Sarr: "Per uno di loro abbiamo ottime sensazioni, siamo molto vicini. Per l'altro, invece, le trattative sono a un punto fermo". Nonostante le dichiarazioni misteriose, dovrebbe essere Thuram l'indiziato principale a vestire la maglia del club tedesco.