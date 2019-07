Bordeaux, anche il Liverpool irrompe nella corsa al gioiello Kamano

© foto di Imago/Image Sport

Si alza il pressing anche dalla Premier League per il gioiello del Bordeaux Francois Kamano. Il talentuoso attaccante guineano è infatti finito nel mirino del Liverpool. Jurgen Klopp avrebbe infatti intenzione di arricchire la schiera delle sue alternative avanzata con un’operazione lungimirante in virtù dei costi contenuti, attorno ai 15 milioni di euro. Kamano rappresenterebbe per i Campioni d’Europa un’opzione di qualità per i titolari del tridente di cui può contare il tecnico tedesco.