© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Montpellier, sono arrivate diverse critiche verso Paulo Sousa da parte di Marc Vanhove, fondatore dell'azienda main sponsor del Bordeaux. Il club ha voluto difendere l'operato con un comunicato: "In seguito ai diversi commenti sull’allenatore della prima squadra del Bordeaux apparsi su internet e sui profili social, il club tiene a ricordare che appoggia e rispetta tutti i suoi partner. E’ difficile per le persone esterne al club avere un’opinione oggettiva sui dettagli delle sue scelte ed è importante capire che le decisioni relative al suo lavoro sono prese soltanto da lui. Come la solidarietà dimostrata dai giocatori ieri sera in occasione della prima partita in casa, siamo tutti uniti con loro". L'imprenditore, intervistato da una radio locale, si era detto deluso dalle scelte di mercato e aveva criticato il tecnico portoghese ritenendo non fosse la scelta corretta.