Joe DaGrosa, proprietario del Bordeaux, ha annunciato che Eric Bedouet non finirà la stagione sulla panchina dei girondini. Dopo l'esonero di Ricardo, il club sta già cercando un nuovo allenatore: "Eric è una persona fantastica, è stato molto importante anche prima del nostro acquisto del club, siamo sempre stati in grado di contare su di lui, ma cambieremo allenatore prima della fine della stagione. Sono sicuro che troveremo la persona giusta. Ho identificato qualcuno, i negoziati sono in corso, ma non faremo un annuncio fino alla fine di queste discussioni ", ha detto a RMC Radio.