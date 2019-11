Bordeaux, il miracolo di Paulo Sousa: si vola senza spendere nulla

Nel cuore di una Ligue1 che ha un solo padrone, spicca una storia atipica che sta identificando un protagonista assoluto. È il Bordeaux di Paulo Sousa, e nonostante le difficoltà e le polemiche che hanno contraddistinto l’avvio di stagione dei Girondini, rappresenta per distacco la storia più interessante del calcio d’Oltralpe. Giunto in Francia con grandi aspettative, che lo spinsero addirittura a rifiutare la corte della Roma poco meno di un anno fa, il tecnico si è trovato a dover gestire praticamente in solitudine tutte le attività di gestione della società. I dissidi tra i proprietari hanno di fatto bloccato gli investimenti sul mercato, regalando ai tifosi dei Girondini un’estate decisamente sotto tono rispetto a quelle che erano le

aspettative della vigilia, ma nonostante ciò i risultati stanno premiando in maniera inequivocabile il lavoro di Paulo Sousa. Il suo Bordeaux gioca un calcio organizzato e godibile, ha una struttura tattica definita che gli ha consentito per esempio, di avere la meglio sull’opulento Monaco nell’ultimo turno di campionato pur avendo fatto praticamente esordire ben due elementi come Jonathan Cafu e Basic Toma, tutt’altro che titolari se la rosa non è ridotta all’osso per via delle assenze, senza far mancare il supporto del risultato. La classifica è la rappresentazione più fedele del lavoro svolto: 3-4-3 basato sul possesso palla e su principi tattici che non variano nemmeno quando cambiano gli interpreti. Poche individualità da segnalare, se non quella di Kamano che in estate fu vicino a raggiungere il nostro campionato, o ancor di più quella del giovanissimo ma ricco di talento Tchouameni, vero leader tecnico del gruppo nonostante l’età. Insomma il lavoro sul campo è la ricetta vincente di un Bordeaux che ha investito poco in estate, al di lá del veterano Koscielny, ma che ha imparato a volare e non vuole assolutamente fermarsi. È così, come accaduto in Italia quando allenava la Fiorentina che per settimane contese la vetta della classifica ad armate ben più ricche, il tecnico lusitano sta predisponendo un nuovo miracolo. Quarto in classifica dietro a sua maestà Psg, ed incollato alle più terrestri Olympique Marsiglia ed Angers, e tanta voglia di centrare un obiettivo che non sta passando inosservato anche nelle idee dei dirigenti dei migliori club del continente. La sensazione è che Bordeaux possa rappresentare per Paulo Sousa, l’ultimo trampolino per arrivare alla vera grande occasione.