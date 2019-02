Non è un mistero che Paulo Sousa stia trascorrendo le ultime settimane valutando le tante proposte che hanno scandito la momentanea fase di stallo della sua carriera. allo stesso modo va sottolineato come la volontà del tecnico lusitano sia stata da sempre molto chiara, ovvero di prendere in considerazione soltanto proposte accattivanti dal punto di vista del progetto e della costruzione di un’entità calcistica di rilievo nel futuro. A questo proposito il Bordeaux sta cercando di rappresentare in tutte le maniere possibili la sfida giusta da poter essere raccolta, presentando le caratteristiche di ambizione e progettualità necessarie per poter essere valutato alla stregua di una scommessa vincente. Il club transalpino può infatti contare su una nuova proprietà, il fondo americano GACP, pronto a mettere mano al portafogli per inserire anche i Girondini nel circuito del calcio che conta. Gli obiettivi degli investitori a stelle e strisce riguardano la costruzione di una squadra che possa entrare a far parte in maniera stabile delle società partecipanti alla Champions League, suffragando le idee con la promessa di un mercato di livello in estate che possa ribaltare le gerarchie del calcio francese alle spalle del colosso PSG. Allo stesso modo va sottolineata la volontà di base di affondare le radici sul territorio con il progetto di un nuovo stadio, che ha rappresentato una discriminante fondamentale anche in sede di trattativa per il definitivo passaggio di proprietà la scorsa estate. Insomma un’architettura affascinante, con tutte le carte in regola per cercare di convincere l’ex tecnico della Fiorentina a ritornare in pista. Il Bordeaux fa sul serio.