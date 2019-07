Il Bordeaux è alla ricerca di un attaccante e i girondini avrebbero individuato il nome giusto per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta L'Equipe, la dirigenza si starebbe orientando su Hwang Ui-Jo, 26enne coreano in forza al Gamba Osaka. Ci sarebbe già l'accordo tra i club: il giocatore firmerà un contratto di 4 stagioni.