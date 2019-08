Bordeaux, interesse per Pavon: il giocatore piace anche ai LA Galaxy

Cristian Pavon potrebbe giocatore in Europa, ma con la maglia del Bordeaux. Il giocatore del Boca Juniors, accostato anche alla Sampdoria, piace anche ai Los Angeles Galaxy in MLS. Il presidente del Boca ha però confermato che l'offerta da parte del club statunitense non rispecchia le richieste degli xeneizes.

Nella giornata odierna, come riportato da L'Equipe, anche il Bordeaux ha mosso i primi passi per l'esterno destro. Il patron dei gialloblù ha anche accettato la formula del prestito e nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori novità in merito.