Bordeaux, Karamoh: "Felice, venivo da un lungo periodo senza giocare"

Con la sua rete ha permesso al Bordeaux di riportarsi in vantaggio nel match contro il Guingamp, aprendo la strada al successo finale dei girondini per 3-1. Yann Karamoh, giocatore arrivato in prestito dall'Inter, esprime la sua soddisfazione ai microfoni di BeIN Sports nel dopo partita: "E' fantastico, mi fa un grande piacere. Quando ricevo la palla mi dico di non riuscire ad arrivare davanti alla porta tanto velocemente, se riesco a metterla meglio. Venivo da un momento in cui non avevo mai giocato, ero tornato a calcare il campo solo nell'ultima partita di Europa League, e adesso ho avuto ancora più minuti. Mi auguro sia una buona stagione per noi. Penso che i sostituti e la mentalità espressa abbiano fatto la differenza: oggi gli attaccanti hanno segnato, io e Nicolas de Preville subentrando, ed è un piacere!".