Bordeaux, Karamoh verso il reintegro in rosa: oggi la decisione

Dopo le scuse pubbliche, Yann Karamoh potrebbe essere reintegrato presto dal Bordeaux. L'attaccante in prestito dall'Inter, infatti, era stato messo fuori rosa per comportamenti non adeguati e si era pentito. Secondo L'Equipe, oggi ci sarà la decisione del club circa la sua posizione: probabile il reinserimento in gruppo.