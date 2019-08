Bordeaux, l'ex viola Paulo Sousa ha la peggior media punti della storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I risultati non stanno sorridendo al tecnico Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dal portale di statistiche Opta, l'allenatore portoghese ha la peggior media punti della storia del Bordeaux, con appena 0.73 punti a partita raccolti negli undici incontri in cui ha guidato il club francese.