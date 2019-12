© foto di Imago/Image Sport

Ui Jo Hwang (27), attaccante sudcoreano del Bordeaux, sarà costretto a stare lontano dalla Francia per tre settimane a causa dell'amministrazione coreana. Dopo aver scampato all'obbligo di leva grazie alla vittoria dei Giochi Asiatici (come il connazionale Son), ci sono comunque dei doveri per il classe '92. A renderlo noto sono i girondini tramite un comunicato ufficiale: "L'attaccante Ui Jo Hwang tornerà in Corea del Sud dopo la partita con lo Strasburgo per effettuare una missione di servizio civico della durata di tre settimane".