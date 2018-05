Bordeaux, Malcom: "Io dopo Robben? Bayern top club, ne sarei felice"

Da oramai diverse settimane in Germania si parla di Malcom come erede di Arjen Robben al Bayern Monaco. Il talento brasiliano del Bordeaux ha così parlato alla Bild: "Non so com'è la situazione, non ne abbiamo parlato coi miei agenti. Ma se le voci sul Bayern dovessero essere vere ne sarei davvero felice, è uno dei più grandi club al mondo".