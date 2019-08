Bordeaux, nel mirino Elneny: è in uscita dall'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo un attaccante, il Bordeaux vorrebbe puntellare la propria rosa anche con un nuovo centrocampista. Stando a quanto riferito dal quotidiano francese Sud-Ouest, oltre a Youssef Benasser del Monaco, i girondini starebbero seguendo Mohamed Elneny (27), attualmente in forza all'Arsenal, club in cui però trova poco spazio.