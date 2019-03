Bordeaux, Paulo Sousa: "Cercherò una filosofia sostenibile per il futuro"

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, e stasera è arrivata l'ufficialità: Paulo Sousa è il nuovo allenatore del Bordeaux. Queste le prime parole del tecnico portoghese: "A Bordeaux, come in tutti i club in cui ho allenato, proverò a creare e sviluppare una filosofia e un'identità di gioco che riflettano la storia del club e siano sostenibili nel futuro".