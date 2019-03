Si avvicina sempre più alla fase decisiva il corteggiamento del Bordeaux nei confronti di Paulo Sousa. Il tecnico portoghese si trova in queste ore nella città francese in compagnia dell’agente Hugo Cajuda. L’obiettivo è quello di valutare la proposta della proprietà del club ed il progetto che i Girondini vorrebbero affidare all’ex tecnico della Fiorentina. In attesa degli sviluppi in casa Roma, che tra derby e Champions potrebbero cambiare le carte in tavola...