Bordeaux, Poyet duro: "In estate cederemo dieci giocatori"

Gus Poyet, tecnico del Bordeaux, ha parlato in conferenza stampa: "Resteranno dieci giocatori della rosa attuale, altri dieci se ne andranno. Devono capire che serve un atteggiamento positivo a ogni allenamento per mantenere uno standard di livello come richiede la nostra maglia. Se tra i giocatori che vogliamo cedere ci sarà qualcuno che forzerà per restare, andrà con la squadra delle riserve per tutta la stagione".