Bordeaux, Poyet furioso per la cessione di Laborde. Dimissioni in vista?

Gustavo Poyet furioso in conferenza per la cessione di Gaetan Laborde. L'allenatore del Bordeaux ha dichiarato: "Avevo chiesto alla società di non vendere Laborde, poi arrivo in hotel e scopro che il giocatore non c'è ed è a Montpellier. Quello che ha fatto il club è grave, ha preso una decisione contro me, i giocatori e i tifosi, mi devono una spiegazione. Domani parlerò con il mio agente e vedrò cosa fare".