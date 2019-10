Yacine Adli, stellina del Bordeaux, dovrà stare fermo per diverse settimane. Il club, infatti, ha comunicato che il centrocampista soffre di una elongazione dell'adduttore sinistro: "Speriamo di rivederlo presto in campo", l'augurio dei Girondini.

🚨 [Infirmerie]

Yacine Adli souffre d'une élongation du long adducteur gauche. On lui souhaite un prompt rétablissement et on espère le revoir vite sur les terrains. pic.twitter.com/KcHXO2oBXw

