Fonte: Sportitalia

Il Bordeaux prova il rilancio. La proprietà americana ha scelto Paulo Sousa come guida per il progetto sportivo dei Girondini ed ha presentato una proposta economicamente molto importante per convincere il tecnico lusitano ad accettare la corte del club francese. L’offerta del Bordeaux è di 3 anni e mezzo di contratto con un ingaggio di grande livello che permetterebbe all’ex allenatore della Fiorentina di percepire 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Bordeaux spinge per chiudere, Paulo Sousa è l’assoluta prima scelta.