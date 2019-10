Bordeaux, Sousa: "Lille migliore di noi, gara che ci aiuterà a crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Lille, il tecnico del Bordeaux Paulo Sousa ha detto: "Abbiamo giocato solo negli ultimi 20 minuti. Il Lille ha pressato tutti i nostri giocatori singolarmente. In termini di qualità, velocità, tecnica, tutti gli avversari sono stati migliori di noi in questa gara. Il Lille ci ha spinto a fare errori individuali. Dobbiamo ancora lavorare per sapere come uscire dai momenti difficili. Il Lille è un club preparato per essere competitivo in tutte le competizioni. Hanno giocatori con molta qualità in tutte le posizioni. Abbiamo ancora molto margine di miglioramento. È l'inizio del nostro progetto ed è bello vedere cosa sta succedendo in questo club che funziona molto bene. Questo tipo di partite ci aiuteranno a crescere".