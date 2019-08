Dopo una sconfitta e un pareggio, il Bordeaux ha trovato la sua prima vittoria in Ligue 1 battendo 2-0 il Dijon. Paulo Sousa, tecnico dei girondini, dopo la gara ha detto: "Penso che sia stata una vittoria netta. Non abbiamo quasi lasciato opportunità al nostro avversario. La squadra ha dominato la sua partita, segnando rapidamente. Ha fatto una prestazione solida in difesa, tutti hanno lavorato bene, tutti i giocatori sono stati coinvolti. Questa è la nostra prima vittoria della stagione, è importante per la fiducia dei giocatori, prima della partita contro il Lione".