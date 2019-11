Paulo Sousa ha subito convinto tutti al Bordeaux, giocatori compresi. Anche i più esperti. Laurent Koscielny, ex Arsenal, tornato in Francia quest'estate, ha raccontato l'allenatore ex Fiorentina nella sua intervista a France Football: "E' stato giocatore, ha conquistato la Champions League e giocato in grandi club... Credo che la sua carriera in Italia l'abbia fatto crescere molto dal punto di vista tattico e da quello del rigore. E penso che questo riesca a trasmetterlo ai suoi calciatori. Ha uno stile di gioco, ma vuole che i suoi calciatori riflettano su ogni situazione che capita sul terreno di gioco. Per lui è importante la comunicazione, ci spiega tutto. Ci trasmette la sua esperienza".