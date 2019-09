'Per un calciatore è importante sentire la fiducia intorno'

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Da rincalzo di lusso nel Barcellona a superbomber per il Borussia Dortmund. Paco Alcacer domani sfiderà il proprio passato nell'esordio della Champions League, che metterà di fronte - sul terreno del Westfalenstadion - i gialloneri tedeschi e i blaugrana di Catalogna, ex squadra di Alcacer. "Per me non era facile giocare a Barcellona, non lo è facile per nessuno se si deve fare i conti con la concorrenza di gente come Messi, Suarez e Neymar - le parole di Alcacer, a Cadena Ser -. Al Barcellona, comunque, molta gente si è comportata male con me, perché per un calciatore è importante sentire la fiducia intorno: molte persone non me l'hanno concessa".