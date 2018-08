Borussia Dortmund, Alcacer: "Questo club ha qualcosa di magico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime parole da giocatore del Borussia Dortmund, per Paco Alcacer. L'attaccante spagnolo si è così espresso al sito ufficiale del club tedesco: "Non vedo l'ora di giocare in Bundesliga. Questo è uno dei migliori campionati al mondo e il Borussia Dortmund, con i suoi grandi tifosi e la famosa Sudtribune, ha qualcosa di magico per ogni calciatore".