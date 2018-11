Borussia Dortmund, Alcacer sarà riscattato. Il 27 novembre l'annuncio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nove gol segnati in otto presenze tra campionato e Champions, per un totale di 400' giocati. Una rete ogni 44' è bastata a Paco Alcácer per guadagnare il riscatto da parte del Borussia Dortmund, club che in estate ha puntato sull'attaccante ex Valencia prelevandolo dal Barcellona. Sport Bild fa sapere che i gialloneri hanno già deciso di riscattare la punta, attualmente in Bundesliga con la formula del prestito. Il 27 novembre, data dell'assemblea dei soci, la dirigenza del Borussia annuncerà il riscatto del calciatore. Al Barça andranno 23 milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus.