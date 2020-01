Borussia Dortmund, Alcacer vuole andare via: Spagna o Inghilterra?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Sky Deutschland il centravanti Paco Alcacer avrebbe manifestato al Borussia Dortmund la propria intenzione di andare via in questa finestra di mercato. L’arrivo di Erling Haaland infatti gli chiuderebbe gli spazi in prima squadra e lo spagnolo non vuole perdere l’occasione di essere convocato per il prossimo Europeo. Sul calciatore classe ‘93 c’è sempre l’Atletico Madrid, che ha però come prima scelta Edinson Cavani del PSG, ma nelle ultime ore anche alcuni club inglesi si sarebbero mossi per lui.