Borussia Dortmund, attivo di bilancio. E il marchio vola in Asia e USA

Ottime notizie per le finanze del Borussia Dortmund. Il club, quotato in borsa, ha reso noto un attivo di bilancio di 17,4 milioni al 30 giugno 2019. È calato il fatturato: 489,5 milioni, 46.5 in meno rispetto a un anno fa quando però si registrarono le entrate record per le cessioni di Dembélé (105 milioni più bonus) e Aubameyang (64 milioni). Se si escludono i trasferimenti, si registra un aumento delle entrate pari a 56 milioni. Questo grazie allo sviluppo del brand nei mercati asiatici e negli Stati Uniti, dove la squadra di Favre è stata in tournée quest'estate.