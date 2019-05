Julian Brandt, 23 anni, è l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Borussia Dortmund. un colpo che si unisce a quello, annunciato stamattina, di Thorgan Hazard. "Sono una persona che decide d'istinto e l'istinto mi ha detto che per stare bene dovevo venire al Borussia. Qui c'è un grande progetto che tiene sempre in considerazione i giovani calciatori. Sono molto motivato e ottimista per la nuova stagione, sia dal punto di vista personale che di squadra".