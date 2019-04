© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha paralto in conferenza stampa alla vigilia della super sfida con il Bayern Monaco: "Non importa il risultato. Possiamo vincere, perdere o pareggiare, in ogni caso niente sarà deciso domani. La lotta per il titolo sarà aperta fino alla fine a prescindere dal risultato. Il Bayern ha le sue debolezze, ma non sono molte. Dall'altro lato della medaglia, hanno tantissimi punti di forsa. Se vogliamo batterli servirà un Borussia Dortmund perfetto".