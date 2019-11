© foto di Imago/Image Sport

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona valida per lo stesso Gruppo dell'Inter: "La formazione? Possiamo giocare in molti modi e con diversi giocatori, l'importante è mettere pressione all'avversario. Per prima cosa dobbiamo giocare una grande partita e questo è sempre molto complicato quando si parla di Barcellona. All'andata abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto molte possibilità. Abbiamo difeso bene ed eravamo pazienti ed è stata una partita dove potevamo vincere. Non dobbiamo avere fretta e giocare al top sia in difesa che in attacco: è questo l'unico modo per affrontare il Barça".