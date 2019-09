Borussia Dortmund, Favre: "Gara eccellente, vogliamo passare il turno"

Lo strano caso di Dries. In scadenza e sempre più al centro del progetto

Chi la dura, la vince. Dries Mertens questa sera contro il Liverpool ha corso a vuoto per 80 minuti. Ha svariato su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria producendo - quasi fino alla fine - scarsi risultati. Difficile fare la differenza...