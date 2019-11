© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha escluso l'idea di avere la testa già alla gara di martedì contro l'Inter. "Giochiamo contro il Wolfsburg, domani, non ha ancora perso in Bundesliga. Ecco perché non possiamo pensare ai prossimi impegni".