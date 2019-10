© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha analizzato così il successo per 2-0 in casa dello Slavia Praga: "Non eravamo soddisfatti dei risultati delle ultime settimane e siamo stati bravi oggi a portare a casa la vittoria. Abbiamo tenuto bene il campo dal primo all'ultimo minuto, ci è mancato per lunghi tratti solo il secondo gol. Abbiamo affrontato una squadra che gioca molto bene al calcio, l'avevamo già vista contro l'Inter. La loro è una bella filosofia, molto intelligente".