Borussia Dortmund, Favre: "Primo tempo disastroso, si salva solo il 3-3"

Un pareggio che farà riflettere in casa del Borussia Dortmund, soprattutto per il primo tempo giocato davvero malissimo dai gialloneri. Ne è consapevole Lucien Favre, che nel post partita ha dichiarato: "È stato un primo tempo disastroso per noi, abbiamo subito tre reti ed è stato incredibile. L'unica cosa positiva è il 3-3 finale: dovremo analizzare diverse situazioni".