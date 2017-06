Borussia Dortmund, fissato il prezzo di Aubameyang: servono 70 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per la possibile cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore, che piace molto ad Atletico Madrid e Manchester United, e che in passato è stato oggetto del desiderio anche del Milan, potrà lasciare la Germania solo per 70 milioni di euro.