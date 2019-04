© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Götze, trequartista del Borussia Dortmund, è stato intervistato dal sito ufficiale della Bundesliga in vista della super sfida di domani con il Bayern Monaco: "Il Bayern sta attraversando un buon momento. Sono andati avanti in Coppa di Germania, in Champions invece sono stati eliminati da una grande squadra come il Liverpool. Sappiamo che sarà difficile affrontarli, soprattutto in casa loro. Dobbiamo essere al massimo per 95 minuti e dare sempre il 100%: sarà una sfida molto impegnativa. Quella di domani sarà una sfida impegnativa, ma non decisiva. Ci sono ancora tante partite importanti da qui alla fine del campionato".