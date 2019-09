Il nome di Raphael Guerreiro è stato tra i più citati tra le possibili uscite del Borussia Dortmund, anche perché il contratto del laterale mancino portoghese è in scadenza nel prossimo giugno. Il medium tedesco Waz, però, spiega come il ds Michael Zorc sia intenzionato a trattenerlo, con l'idea e la speranza quindi di discutere un successivo nuovo accordo, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili sul suo conto.