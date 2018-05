Borussia Dortmund, Mourinho chiama Papastathopoulos al Man United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da WAZ in Germania, il tecnico del Manchester United José Mourinho avrebbe contattato il difensore centrale del Borussia Dortmund Sokratis Papastathopoulos in vista della prossima stagione. Il giocatore greco è in scadenza con i gialloneri nel giugno del 2019 e potrebbe partire per una cifra inferiore al suo reale valore.