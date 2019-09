Borussia Dortmund, non solo Man United su Sancho: spunta il Liverpool

Il Manchester United è da tempo sulle tracce di Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Zorc, il diesse dei tedeschi, ha mandato un messaggio chiaro: "Vogliamo tenerlo". Ma per la prossima estate è prevista una battaglia a suon di milioni. Un derby inglese. L'ultimo club che s'è interessato al classe 2000, infatti, è il Liverpool, sempre attento ai talenti che esplodono in giro per il mondo. A riportarlo è il Daily Express.